Олимпийский чемпион из России заявил об усталости от лыжных гонок

Чемпион ОИ по лыжным гонкам Устюгов заявил, что заставляет себя выступать на турнирах

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил об усталости от лыжных гонок. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что у него нет желания выступать на турнирах и ему приходится заставлять себя. «У меня годик, а там посмотрим. Надо искать работу и переключаться на другую жизнь. Все спортсмены говорят, что это сложно, но я готов», — поделился он.

Ранее Устюгов назвал плюсы от отстранения россиян от международных турниров. «Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, и никто не займет мое место», — сказал спортсмен.

Устюгов — чемпион Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. Также в активе россиянина два золота, четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.