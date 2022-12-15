Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:37, 15 декабря 2022Спорт

Олимпийский чемпион из России заявил об усталости от лыжных гонок

Чемпион ОИ по лыжным гонкам Устюгов заявил, что заставляет себя выступать на турнирах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов заявил об усталости от лыжных гонок. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что у него нет желания выступать на турнирах и ему приходится заставлять себя. «У меня годик, а там посмотрим. Надо искать работу и переключаться на другую жизнь. Все спортсмены говорят, что это сложно, но я готов», — поделился он.

Ранее Устюгов назвал плюсы от отстранения россиян от международных турниров. «Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, и никто не займет мое место», — сказал спортсмен.

Устюгов — чемпион Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. Также в активе россиянина два золота, четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Захарова пригрозила США из-за наведения ракет ВСУ на российские объекты
Байден раскрыл план по увеличению влияния США в Африке
Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы
Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»
В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание
Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC
Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина
Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.