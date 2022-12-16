Блогера высмеяли из-за челки и сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее»

TikTok-блогера Бартоша Ковальчика высмеяли из-за его прямой густой челки

Блогера Бартоша Ковальчика высмеяли в сети из-за челки и сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее». Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,2 миллиона подписчиков.

Так, на размещенных кадрах мужчина продемонстрировал свою стрижку, которая представляла собой короткие по бокам и удлиненные на центральной части головы волосы с резкими переходами между слоями. Кроме того, инфлюэнсер сделал прямую густую челку, которая поднималась выше бровей.

При этом блогер отметил, что некоторые подписчики не оценили его внешний вид. «Надо мной издевались из-за моей стрижки. На самом деле она выглядела намного хуже, потому что я носил шляпу. Некоторые люди говорили, что у меня накладная челка, что я выгляжу как персонаж фильма "Тупой и еще тупее"», — заявил Ковальчик, ролик которого набрал 1,5 миллиона просмотров.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) с никнеймом @chloedonovqn осталась с внешностью скунса после посещения парикмахерской.