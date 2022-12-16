Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:48, 16 декабря 2022Ценности

Блогера высмеяли из-за челки и сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее»

TikTok-блогера Бартоша Ковальчика высмеяли из-за его прямой густой челки

Фото: @bartoszkowalczyk17

Блогера Бартоша Ковальчика высмеяли в сети из-за челки и сравнили с героем фильма «Тупой и еще тупее». Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,2 миллиона подписчиков.

Так, на размещенных кадрах мужчина продемонстрировал свою стрижку, которая представляла собой короткие по бокам и удлиненные на центральной части головы волосы с резкими переходами между слоями. Кроме того, инфлюэнсер сделал прямую густую челку, которая поднималась выше бровей.

При этом блогер отметил, что некоторые подписчики не оценили его внешний вид. «Надо мной издевались из-за моей стрижки. На самом деле она выглядела намного хуже, потому что я носил шляпу. Некоторые люди говорили, что у меня накладная челка, что я выгляжу как персонаж фильма "Тупой и еще тупее"», — заявил Ковальчик, ролик которого набрал 1,5 миллиона просмотров.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) с никнеймом @chloedonovqn осталась с внешностью скунса после посещения парикмахерской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Стал известен гонорар Генри Кавилла за камео Супермена в «Черном Адаме»
Сыновей погибшего в СВО россиянина усадили за парту с его портретом
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Лукашенко рассказал о раскрытых возможностях белорусов
В Кремле высказались об ответе на введение Западом потолка цен на нефть
Стало известно о расстреле мирных жителей в Артемовске солдатом ВСУ
В Кремле рассказали о здоровье Путина после прививки от гриппа
Заводам разрешили продавать россиянам золото слитками
В России в 2023 году в два раза увеличат число пусков МБР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.