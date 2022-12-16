Психолог объяснил причину сексуального влечения к женщинам-доминатрикс

Психолог Рудкин объяснил сексуальное влечение к доминирующим женщинам детской травмой

Сексуальное влечение к женщинам-доминатрикс может возникать в том числе и из-за детской травмы, рассказал клинический психолог Ангарад Рудкин. Он и автор книг о сексе Джеймс Макконнаки объяснили причину возникновения фетишей изданию Metro.

За помощью к специалистам обратился пожилой мужчина — муж, отец и дед. Он признался, что всю жизнь тяготится своим сексуальным пристрастием к доминирующим женщинам, причем таким, которые надевают наручники во время интимной близости или делают что-то подобное.

«В детстве меня сильно били палкой, и только этим я могу объяснить свою сущность, — откровенно поведал он. — У меня прекрасная жена. Причем, в начале нашего романа я рассказал о своих интересах, но она быстро сменила тему. Большем мы ее не поднимали. Но, когда я получаю на стороне то, что мне нравится, я чувствую огромное облегчение. Это как наркотик. Смогу ли я стать нормальным?»

Специалисты отметили, что сексуальные фетиши вызывают сильную зависимость. Причем, как и в случае с любой другой зависимостью, с каждым разом нужно большее воздействие, чтобы получить такие же острые ощущения.

«Стыд и травма, которые вы пережили в молодости, оставили неизгладимый след в вашей личности, — прокомментировал Рудкин. — Чтобы справиться с этим, вы разделили себя на обычного семьянина и сексуального фетишиста, который хочет, чтобы его контролировали».

Оба эксперта согласились, что мужчине нужно проконсультироваться с психотерапевтом. Но не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы лучше уживаться с самим собой. Макконнаки считает, что этот процесс уже начался в момент откровенного признания. «Если это письмо принесло вам облегчение, можете ли представить облегчение, которое вы испытаете, поговорив с психотерапевтом лично?»

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Автор книг о сексе добавил, что нельзя винить себя за полученные в детстве травмы. Проигрывание этих чувств через секс может быть способом справиться с эмоциями, но терапия поможет достичь большего принятия себя.

«Терапия не изменит вас. Но она позволит вам почувствовать себя свободным человеком с собственными пристрастиями. Тогда вы будете меньше чувствовать себя узником своей зависимости», — подвел итог Макконаки.

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