Россиянам перечислили эффективные природные афродизиаки

Сексолог Сластников назвал орехи, жирную рыбу и горянку среди природных афродизиаков

Сексолог Сергей Сластников назвал среди эффективных природных афродизиаков растение горянку, орехи и жирную рыбу. В беседе с ktv-ray.ru он перечислил и другие продукты, повышающее сексуальное желание.

Одной из групп веществ, оказывающей позитивное влияние на сексуальную функцию человека, являются простагландины, уточнил он. «Действие этих веществ основано на том, что они способствуют выработке специфического вещества, которое способствует расслаблению гладкой мускулатуры и кровенаполнению половых органов. Вырабатываются простагландины из незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, которые содержатся в орехах и жирной рыбе», — объяснил сексолог.

Растение горянка полезно для мужского организма, поскольку содержит повышающее возбудимость и угнетающее механизм торможения вещество — икарин, продолжил Сластников.

«Среди [других] самых распространенных [афродизиаков] — женьшень, грибы линчжи, дамиана, муира пуама, гинкго двулопастной, заманиха, лимонник китайский, элеутерококк, родиола розовая, панты оленя. Эти природные адаптогены действуют на всем периоде сексуального цикла человека от энергетического и гормонального состояния человека до процессов, непосредственно задействованных во время интимной близости», — разъяснил сексолог.

Однако, предупредил он, при приеме таких продуктов важны правильные дозировка и сочетание. «Неверное сочетание и дозировка способны не только не принести пользы, но и нанести вред. Поэтому перед приемом адаптогенов рекомендована консультация специалиста», — предостерег Сластников.

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