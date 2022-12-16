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11:54, 16 декабря 2022Экономика

Сербия задумала снизить зависимость от России с помощью Европы

Министр энергетики Сербии заявила о важности снижения газовой зависимости от России

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Сербия задумывается над тем, чтобы снизить свою зависимость от России в поставках газа, и рассчитывает в этом на помощь Европейского союза, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления министра энергетики страны Дубравки Джедович.

Сейчас Сербия получает из России практически весь используемый газ. «У нас недостаточно собственных ресурсов, во всяком случае в том, что касается газа, но все, что может сократить зависимость от России в газовом секторе, для нас очень важно», — подчеркнула Джедович.

По ее словам, на проекты, которые позволят импортировать топливо, например, из Азербайджана, и свяжут страну с терминалами в Греции, потребуются сотни миллионов евро. За счет средств европейского гранта финансируется половина стоимости интерконнектора Сербия — Болгария (общая сумма составляет 93 миллиона евро). Белград хочет получить от ЕС больше поддержки, чтобы построить другие трубопроводы, которые могли бы увеличить транзитную значимость страны.

Проект инфраструктуры, которая соединила бы Сербию с Македонией, пока находится на подготовительной стадии. Его стоимость оценивается примерно в 80 миллионов евро. Что касается албанского маршрута, то он зависит от прогресса этой страны в работе над терминалом по приему сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Адриатики. «Как только мы обеспечим соединение с маршрутами для поставок из альтернативных источников, мы будем меньше зависеть от России», — заключила министр.

Джедович заняла пост в конце октября 2022 года. Ее предшественница, Зорана Михайлович, также подчеркивала, что для Белграда важно снизить зависимость от российских поставок. В мае она говорила, что строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией должно завершиться к осени 2023 года.

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Платон Щукин
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