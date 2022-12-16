Мужчина поселил дома 113 животных и оказался за решеткой

Milwaukee Journal Sentinel: полиция изъяла у мужчины 113 животных, живших у него в доме

Житель американского города Милуоки, штат Висконсин, оказался за решеткой после того, как полиция обнаружила у него в доме 113 животных, в том числе представителей экзотических видов. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Полицейские осмотрели дом 46-летнего Ларри Д. МакАду после получения сообщения о жестоком обращении с животными. У мужчины обнаружили множество питомцев, которые содержались в антисанитарных условиях. В числе изъятых животных были 23 птицы, в том числе куры, утки, попугайчики, голуби, индейка и попугай ара, четыре кошки, 25 собак, коза, четыре шиншиллы, хорек, восемь хомяков, шесть кроликов, семь ежей, пять морских свинок, два аллигатора, шесть ящериц, енот, 14 крыс, две змеи и три черепахи.

Животные были покрыты фекалиями, в их вольерах не было еды и воды. Собаки плохо питались и содержались на улице. Французский бульдог, который жил у мужчины, чувствовал себя настолько плохо, что ветеринарам пришлось его усыпить. Кроме того, погибла зеленая ящерица.

Владельца животных обвинили в 12 правонарушениях. В частности, из-за гибели французского бульдога и зеленой ящерицы ему предъявлены обвинения в двух случаях жестокого обращения с животными, а также в десяти случаях небрежного содержания животных. Прокуроры заявили, что оставляют за собой право добавить дополнительные обвинения, если выявят основания для этого.

В ходе допросов МакАду сначала отрицал свою вину в создании антисанитарных условий и винил троих детей подросткового возраста в том, что они не убирали за собаками. Позже мужчина признал вину.

Сотрудники службы контроля за животными сообщили следователям, что французского бульдога можно было бы выходить, если бы он попал к ветеринарам раньше. В ходе допросов МакАду заявил, что, если содержащемуся у него животному требовалась помощь ветеринара, он не обращался к специалисту, а пытался решить проблему самостоятельно.

Мужчина содержится в тюрьме, но может быть отпущен под залог в 53,2 тысячи долларов (3,4 миллиона рублей). Если суд признает его виновным по всем пунктам, ему грозит до 16 лет лишения свободы и штрафы на сумму до 120 тысяч долларов (7,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жителю американского города Холладей, штат Юта, предъявили около двадцати обвинений за нелегальное содержание дома экзотических животных. Согласно судебным материалам, 64-летний мужчина развел дома 20 темных тигровых питонов, 585 крыс и около 46 кроликов.