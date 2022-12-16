Apple откажется от штаб-квартиры в России

РБК: компания Apple откажется от аренды российского офиса в БЦ «Романов двор» около Кремля

Американская компания Apple откажется от аренды российского офиса в бизнес-центре «Романов двор» около Кремля. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Apple впервые арендовала помещение площадью 3,5 тысячи кв. м в бизнес-центре пять лет назад, позже увеличив площадь до 4,7 тысячи кв. м, рассказали в консалтинговой компании CORE.XP. По словам одного из источников издания, с началом пандемии COVID-19 в 2020 году российская штаб-квартира использовалась не в полном объеме.

Другой источник газеты уточнил, что решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в сентябре, сейчас компания ведет переговоры об условиях расторжения договора.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещений по адресу: Романов переулок, 4, строение 2, у ООО «Эппл Рус» действует до января 2025 года.

В конце сентября газета «Ведомости» писала, что Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны. Так, сотрудников увезли в Киргизию и в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). При этом большинство сотрудников переехали в Киргизию, из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов. Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка.