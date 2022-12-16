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07:50, 16 декабря 2022Мир

Премьер Австралии решил вернуть Ассанжа на родину

Премьер Австралии Альбанезе намерен добиваться от США возвращения Ассанжа на родину

Фото: Sakchai Lalit / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что намерен добиваться от США возвращения на родину австралийского гражданина, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление он сделал в интервью крупнейшему независимому изданию страны Conversation.

Политик подчеркнул, что не видит «конструктивной цели в продлолжающемся заключении Ассанжа» и убежден, что «всего, что с ним уже произошло, достаточно».

«Этот вопрос [о его возвращении в Австралию] должен быть решен, и я продолжу использовать все дипломатические средства для достижения этой цели», — заверил он, отметив, что уже не раз поднимал эту тему в беседах с представителями США.

Аьбанезе признал, что легких способов разрешения сложившейся ситуации нет, но призвал «положить конец саге об Ассанже», «дипломатично и конструктивно донося мнение до друзей в Соединенных Штатах».

Дело против Джулиана Ассанжа было возбуждено после того, как на сайте WikiLeaks были опубликованы документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне. 17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения.

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Марина Совина
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