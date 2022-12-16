Родители заперли сына в комнате и заставили сидеть голым на холодном полу

Daily Monitor: родители из Уганды заставили сына сидеть голым на полу и были арестованы

32-летние Николас Спенсер и Маккензи Ли Матиас Спенсер из Кампалы, Уганда, были арестованы за жестокое обращение с 10-летним приемным сыном. Об этом сообщает Daily Monitor.

Родители заперли ребенка в комнате и заставили сидеть голым на кафельном полу в неудобных позах: опустив вниз голову или широко расставив руки. Супруги также кормили его холодной едой, не позволяли спать на матрасе и регулярно следили за ним, установив скрытую камеру в комнате.

О жестоких действиях родителей стало известно после того, как няня мальчика обратилась в полицию. «Я хотела уйти с работы, но знала, что если я уйду, ничего не предприняв, то пытки продолжатся», — говорит она. Женщина рассказала, что у Николаса и Маккензи было трое приемных детей, однако пытали они только одного. По словам няни, супруги издевались над мальчиком, утверждая, что он упрямый, гиперактивный и психически неуравновешенный. Родители жестоко наказывали ребенка, пытаясь заставить подчиниться. Няня добавила, что мальчик не посещал школу в течение четырех месяцев.

Полицейские арестовали Николаса и Маккензи. Пару обвинили в жестоком обращении с ребенком и лишении его права на образование и удержании его взаперти в маленькой комнате. В настоящее время супруги находятся в тюрьме строгого режима Лузира. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Своей вины приемные родители мальчика не признают.

Ранее сообщалось, что в США родители заставили девятилетнего сына жить в вольере для собак. По словам мальчика, он прожил в клетке семь месяцев, потому что у него не было своей комнаты в доме.

