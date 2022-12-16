Москвич забыл ключи, попытался попасть домой через балкон и задохнулся

Забывший дома ключи житель Москвы погиб, пытаясь перелезть на свой балкон

Житель Москвы забыл ключи от квартиры и погиб, пытаясь попасть домой через соседский балкон. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает mk.ru.

Трагедия произошла 15 декабря на Холмогорской улице. 49-летний мужчина использовал автомобильный трос в качестве страховки, но, перелезая на свой балкон, не удержался, сорвался вниз и задохнулся, застряв в петле на уровне третьего этажа.

Затащить его обратно не представлялось возможным: трос зажало в щели оконной рамы. Прибывшие на место сотрудники МЧС спустили мужчину, но к этому моменту он уже был мертв.

Ранее в декабре стало известно, что в Томске первоклассник запутался в пледе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.