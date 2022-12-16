Евросоюз расширил санкции еще на три российских банка

ЕС в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка

Европейский союз (ЕС) в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка, документ опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

У двух частных финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — были заморожены активы. Для Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) ограничили проведение операций.

В случае с первыми двумя банками основанием для введения санкций послужило то, что они работают в секторе финансовых услуг, который является стратегическим для российской экономики.

Как отметила в интервью «Коммерсантъ» банковский юрист Нина Семина, при введении рестрикций Евросоюз оценивает размеры активов организации и ее структуру владения.

«Российские банки используются как инструмент воздействия на их собственников, бенефициаров, других участников групп, в которые они входят, а крупнейшие из них еще и сами стали объектами для потенциальных реквизиций», — полагает эксперт.

Евросоюз 16 декабря опубликовал новый пакет санкций против России. Он состоит из блока новых экономических ограничений, а также персональных мер против почти 200 физлиц и организаций.

В список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

