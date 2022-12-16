Лукашенко рассказал о раскрытых возможностях белорусов

Лукашенко рассказал о возможностях белорусов после окунания в «санкционное дерьмо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможностях белорусов, раскрытых после введения Западом санкций против республики и России. Об этом он высказался во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает БЕЛТА.

«Ну что греха таить: пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют. Наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции, и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь — это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев-полугода может производить», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания Лукашенко исключил, что Белоруссия может стать врагом России. При этом он подчеркнул, что суверенитет республики незыблем, а в программах Союзного государства нет посягательств на белорусскую независимость.