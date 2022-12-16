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11:51, 16 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко исключил вражду Белоруссии и России

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет врагом России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Суверенитет Белоруссии незыблем, при этом страна никогда не станет врагом России. Вражду между соседними государствами исключил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что в программах Союзного государства нет посягательств на белорусскую независимость. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — заявил глава государства.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов допустил участие Минска в конфликте на Украине. По его словам, Белоруссия проводит мероприятия, которые могут указывать на подготовку республики к боевым действиям.

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