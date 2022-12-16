Лукашенко исключил вражду Белоруссии и России
Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет врагом России
Суверенитет Белоруссии незыблем, при этом страна никогда не станет врагом России. Вражду между соседними государствами исключил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что в программах Союзного государства нет посягательств на белорусскую независимость. «Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство», — заявил глава государства.
Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов допустил участие Минска в конфликте на Украине. По его словам, Белоруссия проводит мероприятия, которые могут указывать на подготовку республики к боевым действиям.