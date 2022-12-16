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09:30, 16 декабря 2022Культура

Наташа Королева рассказала о бандитских корпоративах 90-х

Наташа Королева рассказала о чувстве безопасности на бандитских корпоративах в 90-е

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Наташа Королева в интервью изданию «7Дней» рассказала о чувстве полной безопасности во время выступлений на бандитских корпоративах в 90-х годах.

По словам артистки, разборки и проблемы на частных мероприятиях с такими людьми обошли ее стороной. Напротив, она всегда чувствовала уважительное отношение к себе.

«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — заверила певица.

Кроме того, представители криминального мира могли отблагодарить сверх гонорара «и надарить кучу подарков, что было очень к месту», вспоминает Королева. «Как говорится, „гусар ребенка не обидит“», — добавила она.

Ранее Королева рассказала, что после развода с российским певцом и композитором Игорем Николаевым оставила ему квартиру. По словам артистки, ее мать Людмила Порывай проживает в Майами, где владеет квартирой. Во время путешествий по США Королева там останавливается. При этом раньше Королева владела собственной квартирой. «А мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — заявила Королева.

Марина Совина
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