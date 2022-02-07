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Наташа Королева рассказала об оставленной Николаеву квартире

Певица Королева рассказала, что после развода с Игорем Николаевым оставила ему квартиру

Фото: @koroleva__star

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что после развода с российским певцом и композитором Игорем Николаевым оставила ему квартиру. Она поделилась подробностями в интервью порталу «Дни.ру».

Во время разговора певица рассказала, что ее мать Людмила Порывай проживает в Майами, где владеет квартирой. Во время путешествий по США Королева там останавливается.

Однако Королева не планирует приобретать собственное жилье в США, так как его дорого содержать. При этом артистка владела собственной квартирой. «А мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — заявила Королева.

В декабре 2021 года Наташа Королева рассказала в интервью, что не планирует покупать сыну Архипу квартиру в случае его женитьбы. По словам артистки, ее ребенок также должен самостоятельно заработать на недвижимость.

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Нина Ташевская
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