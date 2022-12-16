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23:30, 16 декабря 2022Экономика

Байден подписал недельный бюджет США и предотвратил «шатдаун»

Президент Байден подписал недельный бюджет США, продлив работу правительства до 23 декабря
Вера Байден

Вера Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет страны с 16 по 23 декабря. Об этом заявил Белый дом, опубликовав сообщение на своем официальном сайте.

Подписав документ, Байден продлил работу правительства до 23 декабря. Таким образом он предотвратил «шатдаун» — остановку деятельности федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. Кроме того, подписание документа даст время для утверждения полноценного бюджета на 2023 год.

До этого документ одобрили обе палаты Конгресса США.

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2023 год объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из ста голосов.

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Марина Совина
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