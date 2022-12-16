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13:47, 16 декабря 2022Силовые структуры

Устроивший смертельную аварию в Москве гендиректор фирмы не признал вину

Устроивший смертельную аварию на BMW в Москве гендиректор «Регионстроя» не признал вину

Кадр: РЕН ТВ

35-летний водитель BMW, устроивший смертельную аварию в 3-м Павелецком проезде, не признал вину. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Мужчина не согласен с предъявленными обвинениями и заявляет, что правила дорожного движения не нарушал. Он рассказал, что увидел пешехода, резко затормозил и автомобиль занесло.

Ранее стало известно, что фигурантом оказался генеральный директор подольского «Регионстроя» Илья Астановский. Его обвинили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Вскоре суд решит вопрос об аресте мужчины.

Авария произошла вечером 15 декабря в 3-м Павелецком проезде. Водитель каршеринга на BMW въехал в остановку общественного транспорта, после чего протаранил припаркованный автомобиль. По предварительным данным, автомобиль занесло на скользкой дороге. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.

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Екатерина Власова
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