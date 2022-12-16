Servicepipe: мошенники начали воровать бонусы с карт россиян

Вредоносные боты начали воровать бонусы клиентов российских банков, чтобы купить на них популярные товары в период высокого спроса, рассказали РИА Новости в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.

В этом году ретейлеры, маркетплейсы и банки обрабатывали почти 40 процентов трафика, который не был пользовательским, то есть исходил не от клиентов. Доля вредоносных ботов в объеме запросов взлетела почти в 1,5 раза.

Мошеннические программы оформляют в период праздников и распродаж заказы на товары высокого спроса, создавая таким образом их искусственный дефицит, отметили в Servicepipe. Для оплаты боты могут использовать бонусы, накопленные клиентами в личных кабинетах, это оказалось возможным из-за роста утечек персональных данных россиян.

Ранее стало известно, что мошенники начали распространять ссылки на фейковые розыгрыши в мессенджерах. Злоумышленники под предлогом получения выигрыша мотивируют пользователя перевести «комиссию», а также передать банковские данные.