Звезда «Аватара» рассказал о прослушивании на роль Бонда

Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон признался, что ему не подошел образ галантного Бонда

Австралийский актер Сэм Уортингтон, известный по роли бывшего морпеха Джейка Салли в «Аватаре», рассказал, как проходило его прослушивание на роль агента британской разведки Джеймса Бонда для фильма «Казино Рояль» (2006). Его слова передает Variety.

Ради прослушивания Уортингтон прилетел в Лондон, где снялся в сцене в смокинге. Как вспоминает актер, перед кинопробой к нему в отель приехала продюсер «бондианы» Барбара Брокколи, которая решила подстричь Сэма, чтобы он больше соответствовал образу агента 007.

По словам Уортингтона, ему не подходил подобный образ джентльмена. «Я мог бы сыграть Бонда-убийцу, но стать [для роли] галантным — нет. Этот "костюм" мне не подходит. Я не понимал, что я делаю», — призналась звезда «Аватара».

Уточняется, что в тот момент Уортингтон был одним из претендентов на место Бонда наряду с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем. Однако роль в итоге досталась Дэниелу Крейгу. В четырех предыдущих фильмах агента 007 играл Пирс Броснан.

Ранее стали известны критерии для выбора актера на роль Джеймса Бонда. Известно, что на роль агента британской разведки рассматривают молодого актера в возрасте около 30 лет и ростом от 178 сантиметров.