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11:10, 16 декабря 2022Ценности

Бузова снялась в постели без макияжа

Российская певица Ольга Бузова снялась в постели без макияжа после работы

Кадр: @buzova86

Российская певица и ведущая Ольга Бузова снялась без макияжа в домашней обстановке после работы. Соответствующий видеоролик появился в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сначала 36-летняя знаменитость опубликовала несколько видео, на которых она позирует с макияжем и укладкой. На размещенных кадрах видно, что визажисты нанесли на ее глаза серые тени, а на губы — помаду ягодного оттенка. Затем телезвезда смыла с себя косметику и запечатлела себя, лежа в постели.

«6:25. Всем спасибо! Смена окончена», — подписала певица ролик.

Ранее Ольга Бузова сочла себя законодательницей модного тренда со словами «берете с меня пример». Знаменитость разместила в сторис видео, на котором она запечатлена в сияющем мини-платье серого цвета и высоких сапогах. «Кое-чего не хватает. Подайте мне перчатки, пожалуйста», — обратилась она к стилистам. После этого поп-исполнительница рассказала, что задала тренд на данный аксессуар еще в прошлом году, и отметила, что многие коллеги начали делать то же самое.

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Карина Черных
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