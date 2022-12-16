Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:10, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Cотрудницу кол-центра уволили из-за одной оплошности

Cотрудница кол-центра не отключила микрофон и случайно нагрубила клиенту

Фото: Bilderbox / CHROMORANGE / Globallookpress.com

Пользовательница с ником richhdee, бывшая сотрудницей кол-центра, поделилась в TikTok видео, в котором рассказала, как лишилась работы из-за одной оплошности. По ее словам, она не отключила микрофон и случайно нагрубила клиенту. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

На видео пользовательница сидит за своим столом на работе в колл-центре с включенной гарнитурой и объясняет клиенту по телефону цель внесения страхового депозита.

Указав, что у него плохая история платежей, автор ролика решила, что отключила микрофон и сказала: « Какого черта ты не понимаешь, *****?» Однако оказалось, что микрофон в это время продолжал работать. По словам сотрудницы, после этого инцидента ее уволили. «Я не скучаю по этой гадкой работе в колл-центре», — призналась она.

Ранее другой пользователь TikTok, который также работал в кол-центре, раскрыл причину, по которой он остался без работы, и рассмешил многих пользователей сети. Он рассказал, что был уволен из-за того, что оригинально ответил нагрубившему ему клиенту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Чехия наладит производство беспилотников для Украины
Названы самые популярные подарки у россиян на Новый год
Вирусы начали загружать через драйверы
Описано возможное влияние запрета на «удаленку» из-за границы на экономику
В России предложили ввести ответственность за повторную ЛГБТ-пропаганду
СК возбудил уголовное дело после ДТП с перевозившим вахтовиков автобусом
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Дед Мороз рассказал о своем любимом лакомстве
Росстат пересмотрел траекторию спада экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.