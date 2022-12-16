Россиянам рассказали о разоряющих ошибках в использовании банковских карт

Финансист Курзякова: мошенники пользуются невнимательностью владельцев банковских карт

Россияне, используя пластиковые карты, часто оказываются жертвами мошенников. Об ошибках в использовании банковских карт рассказала директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова в беседе с агентством «Прайм».

Курзякова напомнила, что на банкоматах устанавлены устройства считывания карты, камеры, направленные на клавиатуру и иные подобные устройства. По словам финансиста, многие их не замечают, такой невнимательностью пользуются мошенники.

«Важно, чтобы трехзначный код с обратной стороны карты не появлялся в поле зрения посторонних, особенно когда пользуетесь банкоматом», — отметила специалист.

Финансист посоветовала не носить записанный ПИН-код вместе с картой в кошельке. При утери карты необходимо немедленно заблокировать ее в мобильном приложении, интернет-банке или позвонить в центр поддержки клиентов банка.

Также не стоит упоминать данные своей карты в переписке с продавцами или покупателями на маркетплейсах. Кроме того, следует установить функцию получения СМС-сообщений о транзакциях и следить, чтобы там было указано имя продавца или магазина, а не просто операция по переводу с карты на карту, резюмировала Курзякова.

Ранее юрист России Иван Соловьев рассказал, что более 30 операций по снятию средств с банковской карты в день могут вызвать подозрения у банков. Соловьев предупредил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России.