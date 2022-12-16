Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:01, 16 декабря 2022Экономика

Россиянам рассказали о разоряющих ошибках в использовании банковских карт

Финансист Курзякова: мошенники пользуются невнимательностью владельцев банковских карт

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне, используя пластиковые карты, часто оказываются жертвами мошенников. Об ошибках в использовании банковских карт рассказала директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова в беседе с агентством «Прайм».

Курзякова напомнила, что на банкоматах устанавлены устройства считывания карты, камеры, направленные на клавиатуру и иные подобные устройства. По словам финансиста, многие их не замечают, такой невнимательностью пользуются мошенники.

«Важно, чтобы трехзначный код с обратной стороны карты не появлялся в поле зрения посторонних, особенно когда пользуетесь банкоматом», — отметила специалист.

Финансист посоветовала не носить записанный ПИН-код вместе с картой в кошельке. При утери карты необходимо немедленно заблокировать ее в мобильном приложении, интернет-банке или позвонить в центр поддержки клиентов банка.

Также не стоит упоминать данные своей карты в переписке с продавцами или покупателями на маркетплейсах. Кроме того, следует установить функцию получения СМС-сообщений о транзакциях и следить, чтобы там было указано имя продавца или магазина, а не просто операция по переводу с карты на карту, резюмировала Курзякова.

Ранее юрист России Иван Соловьев рассказал, что более 30 операций по снятию средств с банковской карты в день могут вызвать подозрения у банков. Соловьев предупредил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Российский офицер рассказал о препаратах без надписей в аптечках бойцов ВСУ
Россиянам рассказали о разоряющих ошибках в использовании банковских карт
Полицейский занялся съемками порно в рабочее время и попал под следствие
Популярный рэпер купил поместье в престижном районе Лос-Анджелеса
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в одной из областей
Захарова ответила на принятие в ГА ООН российской резолюции по борьбе с нацизмом
Цены на курицу в России снизились до минимума с начала года
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Врач предупредила об опасностях новогодних елок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.