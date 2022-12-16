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11:00, 16 декабря 2022Экономика

В России взлетел спрос на одну профессию

«Авито работа»: спрос на курьеров в России за последние пять лет вырос в 11 раз

Фото: Unsplash

За последние пять лет в России резко вырос спрос на курьеров — число вакансий за данный период увеличилось в 11 раз. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито работа» и агрегатора Salary Index, пишет ТАСС.

Самый большой скачок приходится на 2020 год, когда началась пандемия коронавируса, и сервисы доставки стали активно развиваться. За тот период количество размещенных вакансий курьера выросло на 145 процентов в годовом выражении. В текущем году востребованы более чем 300 тысяч курьеров, а число вакансий взлетело на 113 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Параллельно с ростом востребованности данной профессии поднялись и зарплаты доставщиков. Согласно результатам исследования, за последние пять лет ставка выросла в два раза, в первую очередь это касается пеших курьеров. По данным Salary Index, средняя зарплата российского курьера составляет около 50 тысяч рублей. При этом рост зарплат по регионам остается неравномерным: например, в третьем квартале 2022 года в Центральном регионе рост «просел», а на Юге, Урале и в Сибири зарплаты продолжали увеличиваться.

Ранее больше половины россиян назвали самой популярной профессией в 2023 году работу IT-специалиста. По мнению 40 процентов опрошенных, высоким также будет спрос на профессию инженера. Еще 38 процентов сочли востребованной в следующем году профессию врача, 28 процентов — специалиста по нанотехнологиям.

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Мария Грушко
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