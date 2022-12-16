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05:41, 16 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала самый богатый на омега-3 продукт

«Прайм»: диетолог Бронникова назвала льняное семя самым богатым на омега-3 продуктом

Фото: Patrick Pleul / ZB

Многие привыкли потреблять вещество омега-3 из рыбы. Однако самым богатым на эти жирные кислоты продуктом руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова назвала льняное семя. Об этом пишет агентство «Прайм»

По словам Бронниковой, льняное семя можно использовать для приготовления каши — необходимо залить толченые семена водой и оставив на ночь.

Диетолог отметила, что для поддержания здоровья необходимо питаться разнообразно, причем продукты не обязательно должны быть дорогими. Также не стоит полагаться на БАДы и витамины – важнее сбалансированное меню, резюмировала специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологического заболевания. Специалист предупредила, что употребление напитков обжигающей температуры может травмировать слизистую и вызывать рак пищевода.

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Юлия Мискевич
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