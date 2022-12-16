Россиянина осудили на 15 лет за домогательства к маленькой дочке сожительницы

В Перми осудили на 15 лет мужчину, почти два года совращавшего маленькую дочь сожительницы

В Перми суд приговорил к 15 годом лишения свободы местного жителя за совращение несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в течение почти двух лет — с августа 2019-го по конец февраля 2021 года — мужчина неоднократно домогался маленькой дочери сожительницы, когда женщина оставляла их наедине.

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