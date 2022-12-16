Россиянкам назвали шесть устаревших к 2023 году моделей платьев

Российский стилист Ольга Дубравицкая: платья-бандажи выйдут из моды к 2023 году

Персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая назвала россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Специалистка рассказала, что в следующем году в первую очередь неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым. Вместо них она порекомендовала присмотреться к силуэтным фасонам с корсетными вставками.

Помимо этого, по мнению Дубравицкой, немодными окажутся трикотажные модели с мелкой вязкой, которые можно заменить на платья-свитер свободного кроя, и с баской. Стилистка также отметила варианты в виде удлиненных толстовок.

В заключение собеседница издания также обратила внимание читательниц на гипюровые модели и маллет с укороченным подолом спереди и длинным сзади. К данным фасонам следует подобрать такую альтернативу, как классическое платье длины мини без рюш и оборок, считает эксперт.

В октябре редакторы журнала Grazia перечислили устаревшие модели зимних шапок. В список попали головные уборы с меховыми помпонами, броским дизайном и неоновых цветов.