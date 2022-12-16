На Украине заявили о повреждении энергообъекта в одной из областей

Компания ДТЭК заявила о серьезном повреждении энергообъекта в одной из областей Украины

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезном повреждении энергетического объекта в результате ударов в одной из областей Украины, в результате чего в регионе ограничено теплоснабжение. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «объект отключен от энергосистемы, а его остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе». В какой именно области Украины это произошло, компания не уточнила.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал реалистичным полный блэкаут в стране. Однако даже этот фактор не сподвигнет жителей страны покидать ее пределы, считает он.

