Описано влияние пандемии коронавируса на экологию

Эколог Леванова заявила об изменении качества воздуха после пандемии

Пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на экологию, причем как в позитивном, так и в негативном ключе. С одной стороны, улучшилось качество воздуха, с другой, увеличилось количество мусора из-за роста популярности доставок. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Известно, что в период самоизоляции качество воздуха существенно улучшилось, правда, по ее окончании все постепенно вернулось к своим исходным значениям, — напомнила эколог. — Но вот что можно сказать однозначно: стало в разы больше доставок, а значит, упаковочного мусора. Люди быстро привыкли к такому удобству, и поэтому их количество не сильно снизилось после открытия магазинов».

Не стоит забывать и про вал одноразовых медицинских отходов. Несмотря на то что, как отметила Леванова, часть людей пользовалась многоразовыми масками, это незначительно повлияло на общие показатели.

«После пандемии мир почти сразу вошел в экономический кризис и кризис энергоносителей. Это в какой-то мере повлияло на воздух. Потому что тех же авиаперелетов стало в разы меньше, что, конечно же, сказалось на количестве выбросов, в частности, парниковых газов», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в 2023 году гуманитарные кризисы станут еще обширнее по всему миру. Усугубит катастрофу глобальное изменение климата, предрекли специалисты Международного комитета спасения (International Rescue Committee, IRC) в своем исследовании.