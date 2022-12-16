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15:30, 16 декабря 2022Наука и техника

Найдены две потенциально обитаемые экзопланеты рядом с Солнечной системой

Astronomy & Astrophysics: найдены две потенциально обитаемые экзопланеты

Фото: Unsplash

Международная команда ученых под руководством исследователей из Института астрофизики Канарских островов (IAC) нашла две потенциально обитаемые экзопланеты с массой Земли рядом с Солнечной системой. Результаты наблюдений описаны в журнале Astronomy & Astrophysics.

Как уточняется, планеты GJ 1002b и GJ 1002 вращаются вокруг красного карлика с массой примерно одной восьмой от массы Солнца. Причем они находятся достаточно близко к светилу, но все еще в зоне возможной обитаемости — это объясняется холодным излучением. Близость планет к звезде говорит о том, что там должна быть подходящая атмосфера и другие характеристики для наличия жизни, что можно будет определить по данным отраженного света и теплового излучения, которые хотят получить на спектрограф ANDES. Кроме того, обе планеты соответствуют необходимым параметрам для включения их в программу миссии LIFE.

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Сама система располагается на расстоянии менее 16 световых лет от Солнечной системы. GJ 1002b требуется чуть более десяти дней, чтобы совершить свой орбитальный цикл, а второй планете — примерно 21 день. Провести наблюдения удалось благодаря совместной работе двух приборов — ESPRESSO и CARMENES, которые фиксировали данные в период с 2017 по 2021 год. Авторы отметили, что из-за низкой температуры видимый свет от родительской звезды слишком тусклый, чтобы измерить перемены скорости с помощью большинства спектрографов. Сочетание именно двух этих аппаратов позволило выявить потенциал этой системы.

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Елена Апазиди
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