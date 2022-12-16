Москвичи потеряли интерес к покупке дорогих апартаментов

Arendator.ru: за период с января по ноябрь продажи элитных апартаментов упали вдвое

За период с января по ноябрь 2022 года продажи элитных апартаментов в Москве упали вдвое. О том, что жители столицы потеряли интерес к покупке этого типа дорогой недвижимости, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Arendator.ru.

По данным специалистов, в нынешнем году наблюдалось двукратное сокращение продаж элитных апартаментов и в 1,8 раза — премиальных апартаментов, в результате чего совокупная выручка упала на 40,8 процента. За период с января по ноябрь 2021 года в новостройках Москвы было продано 833 апартамента премиум-класса, 136 из которых стоили более 100 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2022-го — 452 лота, из которых более ста миллионов стоили 77 объектов. Эксперты объяснили снижение показателей желанием некоторых покупателей повременить с крупными покупками из-за неопределенности условий, а также отъездом части потенциальных клиентов из страны.

В декабре эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка» пришли к выводу, что москвичи стали чаще интересоваться покупкой апартаментов. По их данным, в ноябре 2022 года спрос на них в столице повысился на 4,26 процента относительно октября.

