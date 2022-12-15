Москвичи стали чаще интересоваться покупкой одного вида недвижимости

«Сделка»: спрос на покупку апартаментов в Москве в ноябре вырос на 4,26 процента

В ноябре 2022 года спрос на апартаменты в Москве повысился на 4,26 процента относительно октября. О том, что жители столицы стали чаще интересоваться покупкой одного вида недвижимости, «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

Специалисты отметили, что увеличение количества обращений в ноябре стало первым, начиная с сентября. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, спрос на приобретение апартаментов в одиннадцатом месяце нынешнего года оказался на 54,24 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Относительно ноября 2020-го в 2022 году показатель упал на 64,69 процента.

Кроме того, эксперты указали на увеличение объема предложения апартаментов. В декабре по сравнению с ноябрем он вырос на 0,91 процента, или 67 лотов, до 7,35 тысячи объектов. Специалисты добавили, что сильнее всего объем предложения за месяц увеличился в сегменте двухкомнатных апартаментов (плюс 124 лота), а также студий (плюс 47 объектов). Самое заметное снижение объема предложения наблюдалось в сегменте однокомнатных апартаментов — их стало меньше на 78 лотов.

«Сегодня в сегменте апартаментов Москвы интересен исключительно инвесторам и покупателям с ограниченным бюджетом для собственного проживания. Радикальных изменений в этой части рынка не произошло, а повышенный спрос на апартаменты связан с общим ростом спроса на покупку недвижимости», — рассказал руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.

В декабре эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина предрекла резкое повышение спроса на апартаменты в России в 2023 году. По ее словам, спрос на этот вид жилья может вырасти при ограничении действия льготной ипотеки.