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09:34, 16 декабря 2022Забота о себе

58-летняя супермодель Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту

Супермодель Макферсон рассказала, что ради красоты улыбается и ест овощи с рынка
Элль Макферсон

Элль Макферсон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ради красоты и здоровья 58-летняя супермодель Эль Макферсон ежедневно улыбается и ест купленные на рынке овощи и фрукты. О необычных правилах своей ежедневной рутины она рассказала в беседе с изданием Body and Soul.

По словам Макферсон, чтобы держать в тонусе душу и тело, она следит за режимом питья, занимается йогой на солнце и окунается в ледяную воду. Еще одним способом сохранить красоту и здоровье модель назвала улыбку перед сном. «Я улыбаюсь. Перед сном я улыбаюсь. Кладу руки на солнечное сплетение, думаю, за что благодарна прошедшему дню, и мирно засыпаю», — призналась она, и добавила, что считает этот ритуал самым важным.

Макферсон добавила, что предпочитает максимально здоровую пищу. «Я ем растительную пищу, блюда, приготовленные дома, с любовью, теми, кого я люблю. Все мои продукты местные, органические, купленные для меня на рынке», — рассказала модель.

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Накануне Макферсон разместила в социальных сетях видеоролик, на котором она позирует у белой стены в раздельном купальнике черного цвета. В описании к публикации знаменитость рассказала, что каждый день практикует дыхательные упражнения и медитацию.

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Александра Лисица
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58-летняя супермодель Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту
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