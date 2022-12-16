Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 16 декабря 2022Мир

Политолог назвал новые санкции ЕС против России «очередным провалом» Европы

Политолог Грациани: новые санкции против РФ отдаляют ЕС от участия в мирных переговорах

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Новые санкции Евросоюза против России «отдаляют ЕС от его потенциального» участия в мирных переговорах по Украине, заявил президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, пишет ТАСС.

По его словам, девятый пакет ограничений, принятый Европой в отношении Москвы, может оказаться «очередным провалом» в работе ЕС по урегулированию украинского кризиса. «Эти дополнительные санкции и помощь Киеву в размере около 18 миллиардов евро отдаляют Европу от ее потенциального присутствия за столом переговоров о мире», — подчеркнул политолог.

Тем самым государства Европейского союза оставляют решение «по урегулированию конфликта за Турцией, США и Великобританией», назвал риски для ЕС специалист. «Если Европа продолжит идти по этому пути, она лишит себя любой возможности сыграть роль посредника», — указал он. Грациани считает, что новые санкции еще больше усугубят экономические и социальные проблемы в Европе.

Новый пакет санкций ЕС включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС опубликовал новый пакет санкций против России
В Турции испытали первую национальную сверхзвуковую ракету
В США заявили о невозможности отрезать Россию от мира
WADA сделало заявление об отстранении российского спорта от турниров
Политолог назвал новые санкции ЕС против России «очередным провалом» Европы
Евросоюз расширил санкции еще на три российских банка
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
Служба доставки посылок расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в ЦАР
«Конь без пальто» у метро в Москве развеселил россиян
Байден подписал недельный бюджет США и предотвратил «шатдаун»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.