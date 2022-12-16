Политолог назвал новые санкции ЕС против России «очередным провалом» Европы

Политолог Грациани: новые санкции против РФ отдаляют ЕС от участия в мирных переговорах

Новые санкции Евросоюза против России «отдаляют ЕС от его потенциального» участия в мирных переговорах по Украине, заявил президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, пишет ТАСС.

По его словам, девятый пакет ограничений, принятый Европой в отношении Москвы, может оказаться «очередным провалом» в работе ЕС по урегулированию украинского кризиса. «Эти дополнительные санкции и помощь Киеву в размере около 18 миллиардов евро отдаляют Европу от ее потенциального присутствия за столом переговоров о мире», — подчеркнул политолог.

Тем самым государства Европейского союза оставляют решение «по урегулированию конфликта за Турцией, США и Великобританией», назвал риски для ЕС специалист. «Если Европа продолжит идти по этому пути, она лишит себя любой возможности сыграть роль посредника», — указал он. Грациани считает, что новые санкции еще больше усугубят экономические и социальные проблемы в Европе.

Новый пакет санкций ЕС включает блок экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.