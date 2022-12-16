Несовершеннолетняя эскортница не поделила выручку с матерью и сдала ее силовикам

В Москве школьница не поделила выручку с матерью-сутенершей и сдала ее полицейским

В Москве полиция задержала 34-летнюю россиянку, по подозрению в вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, обвиняемая много лет зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. Несколько лет назад ее дочь также захотела последовать примеру матери. Мать-сутенерша сняла ей квартиру, где школьница пропуская уроки проводила встречи с состоятельными мужчинами. Часть доходов она отдавал родительнице. Однако в последнее время у них стали все чаще происходить конфликты на почве выручки. После очередного подобного случая, 17-летняя девушка сдала мать силовикам.

Она написала заявление в котором рассказала, что мать вовлекла ее в проституцию в 2019 году. В качестве доказательства она приложила скриншот анкеты с сайта интим услуг, который создала ее мать. Школьница направлена в социальный приют.

В 2021 году сообщалось, что в Москве 27-летний полицейский стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.