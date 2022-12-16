ФИФА отказалась включать видеообращение Зеленского на чемпионате мира по футболу

CNN: ФИФА отказалась включать видеообращение лидера Украины Зеленского перед финалом ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского включить его видеообращение перед началом финального матча на чемпионате мира по футболу в Катаре, передает CNN со ссылкой на источник.

Он также сообщил, что в офисе главы Украины удивились отрицательному ответу международных спортивных чиновников. «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — сказал источник, отметив, что Киев все еще пытается убедить организацию показать видео.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от международных соревнований и мирового сообщества.