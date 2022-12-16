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15:15, 16 декабря 2022Бывший СССР

ФИФА отказалась включать видеообращение Зеленского на чемпионате мира по футболу

CNN: ФИФА отказалась включать видеообращение лидера Украины Зеленского перед финалом ЧМ

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского включить его видеообращение перед началом финального матча на чемпионате мира по футболу в Катаре, передает CNN со ссылкой на источник.

Он также сообщил, что в офисе главы Украины удивились отрицательному ответу международных спортивных чиновников. «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — сказал источник, отметив, что Киев все еще пытается убедить организацию показать видео.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом потребовал полной изоляции России и ее спортсменов от международных соревнований и мирового сообщества.

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Василий Мека
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