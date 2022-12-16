Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 16 декабря отменили и задержали 56 рейсов

В аэропортах Москвы, в пятницу, 16 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 56 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылеты еще 11 отменены. В Шереметьево задержаны 10 самолетов, отправление 11 отменено.

Тем временем в Домодедово задержаны 17 рейсов, вылет четырех отменен. При этом данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.

Ранее в декабре летевший из Москвы в Самарканд российский самолет изменил курс и вынужденно приземлился в столице Узбекистана — Ташкенте. Пассажирский лайнер не смог сесть в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.