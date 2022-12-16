Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 16 декабря 2022Путешествия

Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 16 декабря отменили и задержали 56 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропортах Москвы, в пятницу, 16 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 56 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылеты еще 11 отменены. В Шереметьево задержаны 10 самолетов, отправление 11 отменено.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Тем временем в Домодедово задержаны 17 рейсов, вылет четырех отменен. При этом данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.

Ранее в декабре летевший из Москвы в Самарканд российский самолет изменил курс и вынужденно приземлился в столице Узбекистана — Ташкенте. Пассажирский лайнер не смог сесть в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о действиях НАТО против России
Росбанк приостановил операции в долларах и евро
Стало известно о погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии
В сети появился тизер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
В Днепропетровске остановилось метро и электротранспорт
Медведев обозначил законные военные цели
Глава Бурятии допустил гибель экипажа упавшего вертолета Ми-8
В МИД анонсировали переговоры с ООН по зерновой сделке
Ввоз машин через Владивосток взлетел
В Киеве остановлена работа метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.