Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:38, 16 декабря 2022Культура

Автор песен Полины Гагариной отказался сотрудничать с певицей

Автор песен Полины Гагариной Геннадий Дудин заявил, что разочаровался в певице

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Автор песен Полины Гагариной Геннадий Дудин отказался сотрудничать с певицей. Об этом сообщает Starhit.

Композитор признался, что разочаровался в исполнительнице. «Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава Богу!» — заявил он.

Позднее Дудин написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что «позволил себе лишнего». «Я тут не прав. С огромной благодарностью отношусь к любому человеку в собственной жизни, тем более артисту. Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя», — написал он. По словам композитора, в сложившейся ситуации нет хороших и плохих.

Он не пояснил, что именно послужило причиной конфликта с Гагариной. Сама певица также никак не комментировала их разногласия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС
Москвичи отвернулись от одного вида недвижимости
Опытный пилот объяснил запрет на использование ноутбуков на борту самолета
В России предложили отменить наказание за программное обеспечение без лицензии
Венгрия заморозила российские активы почти на миллиард евро
Полная блогерша снялась в откровенном наряде и удивила подписчиков
Российская фигуристка объяснила переход в сборную Германии
Бойцы «Отважных» показали на видео уничтожение украинской техники в ЛНР
Раскрыт средний возраст жителя Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.