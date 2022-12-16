Геймерша удивила подписчиков скрытой под столом нижней частью своего наряда

Геймерша Холли показала скрытые под столом пижамные штаны и удивила подписчиков

Пользовательница сети с никнеймом uminokaiju показала нижнюю часть своего наряда, которую она скрывает под столом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в начале ролика Холли, чей блог насчитывает более 44,7 тысяч подписчиков, показала несколько записей со стримов (видео, которое пользователь транслирует аудитории в режиме реального времени — прим. «Ленты.ру»). На размещенных кадрах видно, что она сидит за столом в разноцветных топах. Ее образы при этом дополняют наушники. Затем девушка встала в полный рост и показала, что нижнюю часть ее наряда составляют пижамные штаны фиолетового цвета, оформленные изображениями кошек из популярной манги «Сейлор Мун».

Зрители удивились неожиданному внешнему виду геймерши, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Эти пижамы выглядят чертовски удобными», «Всегда страшно узнать, что у вас там под столом», — писали они.

В декабре медсестра Джессика Берден удивила подписчиков неожиданной вещью под униформой. Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом jboss7691 приподняла верхнюю часть своей рабочей одежды и показала черный корсет. По ее словам, она носит его в течение дня. После этого женщина повернулась к камере спиной и развязывала шнурки на изделии, продемонстрировав фигуру с разных сторон.