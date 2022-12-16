Женщина с диагнозом как у Селин Дион рассказала о жизни с мучительной болезнью

Американка с болезнью как у Селин Дион заявила, что не может сидеть и ходить без боли

74-летняя американка Морин Матерна, живущая с диагнозом «синдром мышечной скованности», не может без боли ни ходить, ни сидеть. О жизни с мучительной болезнью, которой также страдает певица Селин Дион, женщина рассказала в беседе с People.

Эта чрезвычайно редкая патология проявляется в постоянно нарастающей общей скованности мышц. Заболевание поражает центральную нервную систему человека, из-за чего у него повышается мышечный тонус и, как следствие, появляются болезненные спазмы, способные привести даже к переломам костей. Это заболевание находят у одного человека из миллиона. Матерна, у которой болезнь диагностировали в 2011 году, выразила надежду, что теперь ее будут изучать больше, когда та проявилась у звезды мирового уровня.

По словам Матерны, в 64 года она стала испытывать постоянные сильные боли в ногах и спине, которые становились только интенсивнее. «Когда я хожу, это будто ходьба по битому стеклу», — заявила американка.

Из-за болезни она стала не настолько мобильной и самостоятельной, как раньше, и не может заниматься тем, чем хотелось бы, — например, ездить в гости к внукам в другой штат. «А когда они приезжают, муж ведет их с собой в театр, ведь я не могу пойти и сидеть там. Когда я вечером смотрю телевизор, надо во время каждой рекламы подниматься и двигаться, иначе тело деревенеет», — рассказала Матерна.

Поскольку заболевание неизлечимо, Матерна применяет консервативные методы терапии — принимает обезболивающие препараты. «Выбора нет. Либо ложишься и умираешь, либо борешься, и я хочу бороться. Просто сохраняю позитивный настрой, а если вдруг думаю о плохом, пытаюсь вспомнить вещи, за которые могу быть благодарна», — говорит она.

Ранее Селин Дион заявила, что из-за синдрома мышечной скованности она вынуждена отменить свой концертный тур по Европе. Она надеется возобновить концертную деятельность в феврале 2023 года после лечения.