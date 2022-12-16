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20:08, 16 декабря 2022Экономика

Биржа ICE пригрозила переездом хаба из ЕС из-за ограничения цен на газ

Биржа ICE может переместить европейский хаб за пределы ЕС из-за ограничения цен на газ

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Биржа Intercontinental Exchange (ICE) заявила о возможном переезде европейского торгового хаба за пределы Евросоюза (ЕС) в случае реализации плана по ограничению цен на газ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам ICE, из-за быстрого вступления ограничения в силу биржа не успеет адаптировать к нему клиентов и протестировать системы. Также, по мнению биржи, ограничение скорее поднимет цены на газ в Европе, чем поможет держать их под контролем. Дополнительные расходы же придется перекладывать на потребителей, добавляет ICE.

«Обязанность ICE как оператора рынка — рассмотреть все варианты, если этот механизм будет согласован, вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным», — заявляет организация, управляющая TTF, эталонным хабом региона.

12 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны Евросоюза скоро договорятся о потолке цены на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка — по ее словам, это может произойти в ближайшие дни.

По плану ЕС, предельная цена на газ должна быть снижена с 275 до 220 евро за мегаватт-час (примерно с 3 до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров).

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Антон Похиляк
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