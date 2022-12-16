Авиакомпания iFly перенесла задержанные рейсы в Египет

Авиакомпания iFly перенесла рейсы в Египет на 16 декабря по требованию Росавиации

Авиакомпания iFly решила перенести задержанные во Внуково рейсы в Египет на 16 декабря для выполнения всех требований Росавиации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе iFly.

По информации авиакомпании, работы необходимы для смены маршрута и пролета на территорией Сирии. На текущий момент перевозчик готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ), связанных с безопасностью полетов.

15 декабря около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могут вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. Отмечается, что перед рейсами окна регистрации iFly во Внуково были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники компании.