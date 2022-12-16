Япония назвала главный стратегический вызов для обороны и безопасности страны

Япония назвала главным стратегическим вызовом для безопасности страны Китай и Россию

Кабмин Японии одобрил три ключевых документа по национальной безопасности и обороне, где главными вызовами были названы Китай и его стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Kyodo.

«Внешняя деятельность России в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг нашей страны, военная деятельность вместе с со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности», — сказано в документе.

Японское правительство также выразило обеспокоенность военными действиями КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На этом фоне японская сторона приняла решение повысить уровень оборонных расходов до двух процентов, а также прописала право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.

«В случае ракетной атаки со стороны противника Японии необходимо обладать потенциалом контрудара, т. е. способностью нанести эффективный контрудар, чтобы предотвратить дальнейшие вооруженные атаки со стороны противника», — говорится в документе.

План обеспечения обороноспособности рассчитан на десять лет, причем расходы в первые пять лет рассчитываются исходя из уровня 43 триллиона иен (318 миллиардов долларов).

Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года. Отмечается, что план наращивания сил ПРО входит в правительственную программу национальной обороны в свете недавних учений Китая в Японском море.