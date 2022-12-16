В Кремле оценили заявления о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Песков назвал чушью заявления газеты WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил и назвал чушью заявление газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского в начале специальной военной операции. Его слова приводит ТАСС.

«Это полная чушь», — подчеркнул Песков.

Издание The Wall Street Journal 16 декабря опубликовало материал со ссылкой на утверждения представителей украинской разведки и службы безопасности. По их сведениям, Кадырову было якобы приказано занять правительственные кварталы в Киеве и убить президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий представитель Кремля назвал признание Украиной новых регионов в составе России.

