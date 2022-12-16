Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 16 декабря 2022Мир

В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США обнародовали около 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Джон Кеннеди

Джон Кеннеди. Фото: Fotografen / Global Look Press

Национальные архивы США опубликовали около 13 тысяч документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Информация размещена на сайте ведомства.

В пресс-релизе подчеркнули, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему. «В соответствии с меморандумом президента [США, Джо] Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди"», — говорится на сайте.

В архивах отметили, что досье насчитывает примерно пять миллионов страниц. Свыше 97 процентов уже находятся в открытом доступе.

В ноябре издание Politico cообщило, что более 14 тысяч документов, так или иначе связанных с убийством Кеннеди, по-прежнему остаются частично или полностью засекреченными в Национальном архиве страны из-за серьезного сопротивления со стороны ЦРУ, ФБР и ряда других госагентств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Мужчина убил беременную сестру и сжег ее тело в мусорном баке
В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Турция нанесла новые удары по позициям курдов в Сирии
Известная танцовщица раскрыла отличия международных шоу от российских
Диетолог предупредила об опасности горячих напитков
Хакеры из Killnet взломали ФБР
Генассамблея ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Месси пропустил тренировку перед финалом чемпионата мира в Катаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.