В США обнародовали тысячи документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США обнародовали около 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США опубликовали около 13 тысяч документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Информация размещена на сайте ведомства.

В пресс-релизе подчеркнули, что нерассекреченными остаются менее трех процентов материалов на эту тему. «В соответствии с меморандумом президента [США, Джо] Байдена от 15 декабря 2022 года, Национальные архивы сегодня опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди"», — говорится на сайте.

В архивах отметили, что досье насчитывает примерно пять миллионов страниц. Свыше 97 процентов уже находятся в открытом доступе.

В ноябре издание Politico cообщило, что более 14 тысяч документов, так или иначе связанных с убийством Кеннеди, по-прежнему остаются частично или полностью засекреченными в Национальном архиве страны из-за серьезного сопротивления со стороны ЦРУ, ФБР и ряда других госагентств.