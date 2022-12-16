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10:44, 16 декабря 2022Бывший СССР

Два украинских города остались без электричества

Мэры Харькова и Полтавы сообщили, что оба города обесточены

Фото: Francisco Seco / Reuters

Украинские города Харьков и Полтава обесточены. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Полтавы Александр Мамай, также опубликовавший обращение в Telegram.

Обращаясь к землякам, Терехов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие электричества, в городе работают все «Пункты несокрушимости», где можно согреться, а также зарядить телефон и воспользоваться интернетом.

Его коллега Мамай обратился к полтавцам и попросил их сохранять спокойствие. «Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога продолжается. Будьте осторожны», — написал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на штраф, который на него наложили власти Украины, продолжит обращаться к местным жителям на русском языке.

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Варвара Кошечкина
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