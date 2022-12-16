Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:33, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Житомире приостановили работу котельных и электротранспорта

Мэр Житомира Сухомлин заявил о приостановке работы котельных и электротранспорта в городе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В украинском Житомире приостановили работу котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт», — заявил мэр. Кроме того, в городе временно будут отключены некоторые объекты водоснабжения.

Ранее Днепропетровская область оказалась обесточена после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Мощности сети в настоящий момент хватает только на приоритетные объекты, в числе которых больницы, котельные и канализационно-насосные станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
В США назвали ошибкой обмен Грайнер на Бута
Москвичи потеряли интерес к покупке дорогих апартаментов
Звезда «Уральских пельменей» высказалась об усталости от работы
Женщина с диагнозом как у Селин Дион рассказала о жизни с мучительной болезнью
Румынское посольство во Франции получило конверт с белым порошком
Грайнер поблагодарила российских адвокатов
37-летняя блогерша показала лицо до и после проведения 10 процедур у косметолога
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Мусатов
Россиянин взялся за пистолет из-за прибывших на вызов сожительницы полицейских
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.