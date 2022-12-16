В Житомире приостановили работу котельных и электротранспорта

Мэр Житомира Сухомлин заявил о приостановке работы котельных и электротранспорта в городе

В украинском Житомире приостановили работу котельных и электротранспорта для прохождения вечернего пика нагрузки. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены. Также срочно снимаем с линий электротранспорт», — заявил мэр. Кроме того, в городе временно будут отключены некоторые объекты водоснабжения.

Ранее Днепропетровская область оказалась обесточена после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Мощности сети в настоящий момент хватает только на приоритетные объекты, в числе которых больницы, котельные и канализационно-насосные станции.