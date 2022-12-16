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17:31, 16 декабря 2022Бывший СССР

Днепропетровская область осталась без света

Глава Днепропетровской области заявил, что регион полностью лишился электроснабжения

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Днепропетровская область Украины полностью лишилась электричества, мощности используются лишь для минимальной поддержки критической инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Валентина Резниченко.

«Область была полностью обесточена. На сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры», — сообщил чиновник. Среди приоритетных объектов — больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные и лишь затем частные дома.

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