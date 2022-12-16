Во Франции раскритиковали решение ЕС о выделении Украине 18 миллиардов евро

Французский политик Филиппо раскритиковал решение ЕС о выделении Киеву 18 миллиардов евро

Французский политик, лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал решение Европейского союза (ЕС) о выделении Украине 18 миллиардов евро финансовой помощи. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«То есть чтобы причинить себе еще больше ущерба, а не ради мира! Безумие! Евросоюз активно работает против наших интересов!» — указал политик в публикации.

Ранее Филиппо раскритиковал просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о передаче генераторов Украине и поинтересовался, куда Киев потратил миллиарды евро западной помощи. «Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — поинтересовался политик.