Опытный пилот объяснил запрет на использование ноутбуков на борту самолета

Консультант по безопасности объяснил, что ноутбуки могут мешать эвакуации пассажиров

Опытный пилот и консультант по безопасности объяснил, почему на борту самолета запрещают использовать ноутбуки, хотя пользоваться телефонами пассажиры могут свободно. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам пилота Джона Ненса (John Nance), правила для электронной техники изначально возникли из-за опасений радиопомех, однако с ходом времени эту угрозу удалось значительно смягчить. На сегодняшний день запрет на использование ноутбуков касается только физической безопасности пассажиров. Предполагается, что большая электронная техника может стать помехой при экстренной эвакуации из самолета.

«В первую очередь необходимо избавиться от беспорядка у кресел и убрать с пути ноутбуки, потому что в экстренной ситуации вам придется срочно куда-то деть их. Это сложно, если вы пытаетесь выбраться из самолета за 90 секунд», –– объяснил Ненс, добавив, что зарядные устройства тоже могут стать помехой на пути к спасению.

Пилот также объяснил опасность ионно-литиевых батарей питания, которые используются в большинстве крупных гаджетов. По словам Ненса, они могут загораться, поэтому оставлять их в багажном отделении строго не рекомендуется. Потушить возгорание и свести ущерб к минимуму гораздо проще в салоне самолета, тогда как в багажном отделении проблема даже не будет замечена.

Ранее анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс. По мнению летчика, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинает слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время. Из-за этого они рискуют не услышать объявление о посадке.