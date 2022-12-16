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08:28, 16 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 10,5 года за убийство знакомого во время лесозаготовки

В Якутии дали 10,5 года мужчине, зарезавшему в лесу знакомого и скинувшего его тело в воду

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Якутии суд приговорил к 10,5 года лишения свободы 48-летнего мужчину за убийство знакомого. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне фигурант с приятелями поехал на заготовки леса, там они выпивали. Тогда мужчина поссорился с другом и ударил его охотничьим ножом в руку и плечо. Потерпевший попытался сбежать, однако осужденный догнал его и зарезал. Затем нападавший вернулся к лагерю и рассказал второму знакомому об убийстве. Они вместе погрузили тело в лодку, вывезли на протоку реки, прикрепили груз и бросили в воду.

Отмечается, что 26-летнего подельника осудили по части 2 статьи 316 («Укрывательство особо тяжкого преступления») УК РФ. Он проведет три года в колонии общего режима.

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Екатерина Власова
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